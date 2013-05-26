مجموعات لحماية الأضرحة في مصر بعد تصريحات إخوانية

أعلن شيخ الطريقة الشبراوية في مصر، عبدالخالق الشبراوي، الأحد 26 مايو/أيار، عن قيام الطرق الصوفية في مصر، بإنشاء ما يسمى "الصوفية الجهادية" لحماية الأضرحة في مصر من الاعتداءات، وذلك بعد تصريحات إخوانية عن ضرورة تحرير مصر من فكر المقامات.

وقال الشبراوي، وهو أيضاً رئيس جبهة الإصلاح الصوفي، "إن الصوفية الجهادية يتم الترتيب لها منذ عامين من خلال مخاطبة جبهة الإصلاح الصوفي وغيرها من الطرق الغيورة على أضرحة الأولياء".

وبحسب الشبراوي، فإن "الصوفية الجهادية عبارة عن مجموعات أمنية صوفية على استعداد للتدخل والرد على أي عدوان، حتى وإن كان مسلحا، على أي مقام من مقامات آل البيت أو أضرحة الأولياء في مصر"، ولكنه لم يوضح الرؤية حول تسليح هؤلاء الأفراد.

وأضاف أن "أهمية الصوفية الجهادية تزداد لا سيما بعد تصريحات نسبت إلى عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والذي يعد بمثابة مفتٍ للجماعة، والتي قال فيها إنه لا بد من تحرير مصر من فكر المقامات".