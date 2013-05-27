طائرة إسرائيلية تخترق حدود مصر تفادياً لوقوع كارثة

كشفت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي أن طائرة ركّاب إسرائيلية تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال"، اخترقت الحدود المصرية، ونجت من كارثة محققة منذ شهر تقريباً، وتم الكشف عنها مؤخراً.

وأوضحت القناة في تقرير لها، مساء أمس الأحد، بحسب ما أوردت "المصري اليوم"، أن الطيارة التي كان على متنها 100 راكب وكانت على وشك الهبوط في مدينة إيلات، قبل أن تصلها إشارة من برج مراقبة المطار بأن المهبط غير مستعد لاستقبال الطائرة، وطلب من الطيار التجول بها في السماء قليلاً لحين تجهيز المهبط، لكن قائد الطائرة ضل الطريق وكان على وشك الاصطدام بجبل صخري بمدينة إيلات، لم يلحظه الطيار سوى في اللحظة الأخيرة.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن الطيار اضطر لكي يتفادى الاصطدام بالصخرة الانحراف بمسافة 200 متر ما أدّى إلى اختراقه الحدود المصرية، والطيران لمسافة طويلة في عمق سيناء دون تنسيق مسبق مع السلطات المصرية، حسب ما ذكر التقرير.

وأعلنت شركة "العال" إحالة الطيار إلى التحقيق ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، فيما طالب كبير الطيارين بالشركة بإلغاء الرحلات الليلية المتوجهة إلى إيلات، فيما لم تكشف القناة الإسرائيلية عن كيفية عودة الطائرة الإسرائيلية من الأراضي المصرية.