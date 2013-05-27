قائد الجيش الثاني: لا تراجع عن تطهير سيناء

تعهد اللواء أركان حرب أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، بعدم خروج القوات المسلحة من سيناء، قبل تطهيرها من البؤر الإجرامية، وطلب مساعدة القبائل في مواجهة العناصر الإجرامية، واستعادة الأمن بالمنطقة.



وبحسب صحيفة "المصري اليوم فقد قال وصفي، خلال لقاء عقده أمس، مع شيوخ قبائل وعقلاء سيناء، إن القوات المتواجدة حاليا في سيناء لن تعود، قبل أن تقوم بعملية تطهير واسعة لجميع البؤر الإجرامية بسيناء، وعودة الأمن بشكل كامل لها. وطالب «وصفي» شيوخ القبائل بمساعدة قوات الجيش والشرطة في إتمام هذه العملية بنجاح، عبر عدم التستر على أي عناصر إجرامية، وبعدم الحديث مع العناصر المسلحة، وحثهم على تسليم سلاحهم للسلطات الأمنية المختصة.

ووصل إلى العريش، أمس، عدد من آليات ومدرعات العمليات الخاصة بوزارة الداخلية، إضافة إلى عدد من الضباط للمشاركة في الحملة الأمنية المرتقبة.

وبدوره، كشف إبراهيم الحسيني، شقيق الجندي كريم الحسيني، الذي تم تحريره مؤخراً، أن المخابرات الحربية تواصل احتجاز الجنود المفرج عنهم لسماع أقوالهم، من أجل الكشف عن ملابسات الحادث، والوصول إلى هوية الخاطفين، وأن بعض جلسات التحقيق معهم تستمر لمدة ٢٤ ساعة.

وبحسب الصحيفة فإن الجنود يقيمون في فندق اتحاد الشرطة الرياضي، ويتلقون الرعاية الكاملة، وأن وزارة الداخلية والقوات المسلحة قررتا مكافأتهم بأدائهم عمرة شهر رجب.