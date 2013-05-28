أمر بضبط عصام سلطان وصبحي صالح للإساءة إلى القضاء

أصدر المستشارون ثروت حماد وأيمن فرحات وباهر بهاء مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة، لمباشرة التحقيق في قضية الإساءة إلى السلطة القضائية وإهانتها، أمرا بضبط وإحضار المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، ونائب رئيس حزب الوسط، للتحقيق معه. كما أرسل مستشارو التحقيق، بحسب ما أوردت وكالة الشرق الأوسط، مذكرة إلى وزير العدل بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشورى، للتحقيق معه في ذات القضية.

ويأتي التحقيق مع سلطان وصالح في ضوء بلاغات متعددة تقدم بها 1164 قاضياً وعضو نيابة عامة ضد عدد من الشخصيات، حيث اتهموهما في تلك البلاغات بتوجيه إهانات لرجال القضاء وسب وقذف في حقهم بما يعاقب عليه القانون وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة

إلى ذلك، أوضح مصدر قضائي مسؤول أنه سبق لمستشاري التحقيق استدعاء عصام سلطان 3 مرات، غير أنه لم يحضر واكتفى بإرسال أحد المحامين عنه طالباً التأجيل، مشيراً إلى أنه تم بالفعل إرسال مذكرة رفع الحصانة عن صالح.

في المقابل، نفى سلطان، علمه بقرار النيابة بضبطه وإحضاره بتهمة إهانة القضاء، بحسب "اليوم السابع"، مؤكداً عدم تلقيه أية استدعاءات للمثول أمام النيابة.