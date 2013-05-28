إحباط محاولة لاقتحام مشيخة الأزهر وحرقها

ألقى أمن مشيخة الأزهر القبض على 17 متظاهراً، قاموا برشق مبنى المشيخة بالزجاجات الفارغة والحجارة، وتم تسليمهم إلى قسم الجمالية، تمهيدا لعرضهم على النيابة، بعد تحرير محاضر بحقهم.

وأكد بعضهم أنهم جاءوا من محافظة الشرقية، وتبين بعد التحقيق معهم أن منهم من ليس له صلة بالأمر، وأنه تم دفع أموال له لكي يتواجد في مكان الأحداث، بحسب ما أوردت "اليوم السابع".

وقد التقطت كاميرات المراقبة المنتشرة في المشيخة مشاهد تدينهم في محاولة الاقتحام، وتهشيم عدد من السيارات التابعة للعاملين في المشيخة.

من جهته، أكد العميد محمود صبيحة، مدير عام الأمن في الأزهر، أنه أصدر أوامره بالتصدي لهؤلاء، وتم ضبط مجموعة منهم بواسطة الإدارة العامة للأمن، وإبلاغ الجهات الأمنية، التي قامت بالتواجد فور الإبلاغ، فحضر الأمن العام، ومأمور قسم الجمالية، ورئيس المباحث أحمد عبد القادر، ترافقهم قوة من القسم. وتبين من التحقيقات الأولية وجود تحريض من أشخاص لا تعرف انتماءاتهم أو اتجاهاتهم، وأن أغلب مطالبهم مخالفة للوائح والقوانين.

شعارات مسيئة للأزهر

وكان قد فوجئ العاملون بمشيخة الأزهر الشريف، الثلاثاء، بتجمع عدد ممن لا ينتمون إلى مؤسسة الأزهر، مرددين هتافات مناهضة للأزهر وشيخه، وجميع العاملين فيه، قائلين "إنها مؤسسة كافرة".

فقامت إدارة الأمن، بمتابعة الموضوع مع المتجمهرين، واستدعاء مجموعة ممثلة لهم؛ للحديث وحلِّ المشكلة، ضمت محامين وعددا من الأهالي، وتم عرض الموضوع على شيخ الأزهر، علما بأنه ليس لهم أي أحقية فيما يطلبون، ولكن تم عرض شكواهم تنفيذًا لتوجيهات الشيخ.