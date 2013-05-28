خبير يحذر من منح العسكريين حق التصويت

أكد الدكتور محمد بريك، أستاذ العلاقات المدنية العسكرية، أن كل الديمقراطيات المستقرة تسمح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، إلا أنها تميز بين منحهم حق التصويت وبين انضمامهم للأحزاب والحركات السياسية، حيث إن هذا الأمر ممنوع، حسب ما قالت "اليوم السابع".

وأوضح بريك أن كثيراً من الدول الشمولية تحرم العسكريين من التصويت، بالإضافة إلى بعض الدول المتحولة ديمقراطياً، مثل الأرجنتين وإندونيسيا والإكوادور وكولومبيا.

وأشار إلى أن هذا الوضع هو الأقرب لمصر، نظراً لأن مصر لم تنضبط فيها حتى الآن العلاقات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى أنها تتسم بعدم الاستقرار.