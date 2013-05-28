لمن يصوّت السيسى؟

المعركة فى بداياتها..

قرار حق أفراد وجنود وضباط الجيش والشرطة فى التصويت وممارسة حقوقهم السياسية سيُحارب بشدة، وربما لن يصل إلى التحقيق؛ لأن الرعب الذى يسيطر على الجماعة الحاكمة سيجعلها تقف فى وجهه هى وكل حلفائها وأحزابها (الجماعة لها كذا حزب وأنت تعلم ذلك) وما يسمى بجبهة ضميرها.

سيدخلون المعركة ليس خوفاً على انزلاق الجيش والشرطة فى السياسة، وقد انزلقوا واللى كان كان، لكن ذعراً ورعباً من سحب البساط من تحت أقدامهم وعودة نظام يحجمهم ويتعامل معهم مرة ثانية بوصفهم شراً مستطيراً.

وفى نفس الوقت -ولنعترف بذلك- سيفرح كثيرون إذا طبق هذا القرار، أو القانون، لا لشىء إلا نكاية فى الإخوان المسلمين ومرسى، على الرغم من أن مبادئهم السابقة كانت إبعاد الجيش والشرطة عن لعبة السياسة.

لكن هل يتخيل الجميع أبعاد هذا القانون لو تم تطبيقه؟

أقول (لو) لأن المعركة لن تكون سهلة بالمرة.

خمسة ملايين صوت ستدخل مرة واحدة، كما تردد فى لعبة السياسة (ولا أعرف بالمناسبة دقة الرقم، لكن أعرف أنه من أرقام الأمن القومى التى يجب ألا يتم تداولها بهذه البساطة).

خمسة ملايين صوت يتحكم فى كثير منها قادة عسكريون ولواءات شرطة بمبدأ القائد الذى يأمر فيُطاع، ولو كنت ضد مرسى ستفرح بشدة لأن أكثر هذه الأصوات ستكون ضده فى أى انتخابات قادمة، وبالتالى ضد جماعة الإخوان المسلمين، والمنتمين -سياسياً- للتيار الإسلامى الذين يحاربون ويضربون من تحت الحزام ويلقحون بين وقت وآخر فى حرب مفقوسة مشمومة الرائحة.

سيذهب هؤلاء ليصوتوا ضد مرسى، وسيفرح أعداء مرسى وكارهوه وكل من (قرف) منه ومن حكمه هو وجماعته، ويعتبرون أن أى بديل غيره هو الأفضل، والمهم أن تذهب هذه الجماعة بعيداً عن الحكم والسلطة.

لكن لمن ستكون أصواتهم؟

يعنى مثلاً مثلاً.. لو أن نفس الأسماء ترشحت مرة أخرى فى الانتخابات القادمة، دون زيادة أو نقصان، فمن سيعطيه السيسى صوته؟

وإذا كان سيعطى صوته -مسبقاً- لأحدهم، فكيف لا ينعكس ذلك على أدائه وانحياز المؤسسة العسكرية؟

ومن سيصوت له أغلب الجنود البسطاء الذين لا يعرفون شيئاً فى العسكرية والشرطة سوى: تمام يافندم؟

وهل تعتقد فعلاً أن الجيش والشرطة سيكونان على حيادهما ولن يتدخل أى من أفرادهم وجنودهم وضباطهم لصالح المرشح الذى سيرشحه ويصوّت له؟

المنطق الآن يقول إن تصويت الجيش -وربما الشرطة- سيكون لمرشح عسكرى قوى، يدين بالولاء للمؤسسة العسكرية ولا يحاربها أو يحاول ضربها تحت الحزام، والبدائل المدنية لم تستطع مواجهة الإخوان بقوة، ولم تستطع أن تنظم صفوفها لتقف فى وجوههم، وكل حشدها محدود وغير منظم، وأصبح يعتمد على أشخاص أكثر مما يعتمد على تنظيم جيد ومحترم.

وسواء كنت مع الإخوان والتيارات الإسلامية أو ضدهم..

مع التيار المدنى الليبرالى أو ضده..

مع عودة الرئيس ذى الخلفية العسكرية ليحكمنا أو الرئيس المدنى البيور.

سواء نظرت تحت قدميك لترى تأثير هذا القانون على مصالحك، أو نظرت للمستقبل لتفكر فى أبعاده الحقيقية فى ظروف لا تعرفها ولا تعلمها أرجوك: اسأل نفسك سؤالاً واضحاً وصريحاً، وحاول أن تجنب فيه آراءك وانحيازاتك، وأجب بينك وبين نفسك (عشان الإحراج): هل تحتاج مصر لأن يصوّت الجيش والشرطة فى الانتخابات؟

وهل كنت تطالب مقتنعاً بذلك فعلاً من أيام مبارك وطالبت به؟

أرجوك فكر جيداً.. فى مصلحة مصر قبل مصلحتك، وفى مستقبل مصر بدلاً من مستقبل جماعتك أو تيارك.

نقلاً عن صحيفة "الوطن"