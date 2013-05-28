مصر.. 22 مصاباً في اشتباكات بين مشجعي فريقي كرة قدم

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن وقوع 22 مصاباً في مشاجرة بين فريقي كرة قدم الاثنين 27 مايو/أيار باستاد مدينة الزرقا بمحافظة دمياط، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الزرقا المركزي، فيما تراوحت الإصابات بين اختناق وكدمات بالجسم.

وبحسب ما نقلت "بوابة الأهرام"، فقد وقعت اشتباكات بين مشجعي فريقي الزرقا ونظيره السويس أثناء المباراة التي أقيمت بين الفريقين على معلب الزرقا بدمياط.

فبعد إحراز فريق الزرقا هدفه الثاني في مرمى السويس، قامت جماهير السويس المصاحبة لفريقها بعد أن فقدت الأمل في الصعود لدور الترقي الممتاز بتحطيم محتويات ملعب الزرقا والاعتداء على جماهير دمياط.

وأسفرت الاشتباكات عن تحطيم مدرجات استاد الزرقا، وهرع لموقع الحادث عشر سيارات أمن مركزي وإسعاف، إضافة إلى مصفحتي أمن مركزي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن".

وقامت قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريق الجماهير.

وأمر اللواء أبوبكر الحديدي، مدير أمن دمياط، بإرسال 3 تشكيلات من قوات الأمن التي قامت بإخراج مشجعي فريق السويس ولاعبيهم إلى خارج محافظة دمياط لضمان سلامتهم.

وسيطرت قوات الأمن على الاشتباكات، وتم فتح البوابة الخلفية للنادي لنقل لاعبي السويس من طريق "الزرقا - المنصورة"، الذي تم إخلاؤه تماماً من المارة.