"أبناء مبارك" يطالبون السيسي بضرب سد الألفية بالصواريخ

قال حسن الغندور، المتحدث باسم "أبناء مبارك"، إن جماعة الإخوان المسلمين ستبدأ بالتصعيد ضد حركة "تمرد"، والاستعداد ليوم 30 يونيو والعمل على التأييد الشعبي لمرسي بعد تنفيذ مخطط سد الألفية، مضيفاً أن اللواء عُمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، قد أخبره قبل السفر إلى ألمانيا بأن جماعة الإخوان المسلمين سيكون لديها حرس ثوري على غرار الحرس الثوري الإيراني، وأنهم يتدربون في المناطق النائية منذ فتح السجون وسيبدأون التحرك بعد تنفيذ مخطط سد الألفية، حسب ما نقلت "اليوم السابع".

وطالب الغندور الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بضرب سد الألفية بالصواريخ والإغارة على المطارات الصهيونية في إثيوبيا، والعمل على عدم تحويل مجرى نهر النيل.