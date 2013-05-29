أبو سعدة: النظام المصري الحالي ينتقم من الثوار

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن النظام الحالي يقوم بتلفيق قضايا للثوار للتخلص منهم، مثل حمادة المصري وأحمد دومة وغيرهم، ولا يوجد أي رمز من رموز الثورة إلا له قضايا منظورة أمام المحاكم، وذلك بمساعدة النائب العام الذي يتواطأ مع النظام.

وأضاف أبوسعدة، في حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث" الثلاثاء 28 مايو/أيار، أن هناك 1000 من الثوار قد تم القبض عليهم في مظاهرة واحدة، وأنه يتم احتجازهم في معسكر الأمن المركزي في "الجبل الأحمر"، الذي زارته بعثة من المجلس القومي لحقوق الإنسان وقالت إنه لا يوجد أي محتجز به، وكان هناك أكثر من 500 شخص من الثوار محتجزين فيه.

وتابع: "إننا نشهد الآن عودة مرة أخرى لـ(زوار الفجر) تحت مسمى مكافحة تنظيم (البلاك بلوك)، وما يحدث الآن يشبه ما كان يحدث أيام النظام السابق، ولكن بشكل قانوني للانتقام من الثوار".