اعتصام بدار الأوبرا المصرية لحين إقالة وزير الثقافة

تشهد دار الأوبرا المصرية حالياً أزمة كبيرة بعد قرار وزير الثقافة علاء عبدالعزيز إقالة رئيسة الأوبرا الدكتورة إيناس عبد الدايم. فقد فوجئ الوزير بعد رفع الستار عن عرض "أوبرا عايدة" بفناني العرض رافعين لافتات على المسرح مطالبين بإقالة الوزير الجديد، وأعلنوا عدم تقديم العرض، وذلك في سابقة تعد الأولى في تاريخ عروض "أوبرا عايدة".

كما بدأ العاملون والفنانون بدار الأوبرا اعتصاماً مفتوحاً لحين إقالة الوزير ووقعوا على بيان بذلك.

وتضامن معهم الفنانون التشكيليون بعد إقالة رئيس الفنون التشكيلية الاثنين أيضاً بشكل مفاجئ.

في نفس السياق، عقد اجتماع بقاعة رئيس دار الأوبرا، ضم المايسترو ناير ناجي والمايسترو هشام جبر ومغني الأوبرا عبد الوهاب السيد وعازفة الهارب د. منال محيي الدين والفنان محسن فاروق ومديري الإدارات والمسؤولين الإداريين بدار الأوبرا، وتوصل الاجتماع بأغلبية الأصوات إلى قرار بوقف نشاطات وعروض دار الأوبرا المصرية على جميع مسارحها، حتى حفلات الفرق الأجنبية، لحين إقالة وزير الثقافة، وذلك بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".

كما أعلن منظمو الاجتماع عن تضامن الموسيقار عمرو خيرت معهم، وقيامه بإلغاء جميع حفلاته هذا الموسم.