مصر تدعو إثيوبيا إلى الالتزام بتعهداتها بشأن سد النهضة

طالبت مصر الحكومة الإثيوبية بضرورة الالتزام بتعهداتها وانتظار تقرير اللجنة الثلاثية بشأن "سد النهضة" الذي تعتزم إنشاءه، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مؤكدة أن إثيوبيا تعهدت بعدم الإضرار بمصالح مصر أو التأثير على حصتها المائية.

وقالت الخارجية، في بيان رسمي صدر الأربعاء 29 مايو/أيار، إن السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، دعا السفير محمد درير، سفير إثيوبيا بالقاهرة، للقائه بمقر وزارة الخارجية، حيث أشار نائب وزير الخارجية إلى أن مصر في انتظار صدور التقرير الخاص بلجنة الخبراء الدولية المعنية بتقييم آثار سد النهضة، والتي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا وخبراء دوليين، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وشدد الحفني على ضرورة التناول الجاد بين الدول الثلاث للتوصيات والشواغل التي قد تثار في هذا التقرير وبما يحقق مصالح شعوب تلك الدول دون الإضرار بأي منها، مشيراً إلى التعهدات الإثيوبية فيما يتعلق بعدم الإضرار بمصالح مصر أو التأثير على حصتها المائية، ومؤكداً على أهمية الالتزام بهذه التعهدات وترجمتها على أرض الواقع.