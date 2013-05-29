"تمرّد" تقترب من 9 ملايين توقيع لسحب الثقة من مرسي

لا تزال حملة "تمرّد" الهادفة إلى جمع أكبر عدد ممكن من التواقيع للمطالبة بتنحية الرئيس المصري محمد مرسي مستمرة. وقد أعلن مصدر في "تمرّد" أن الحملة جمعت حتى الآن نحو 8.5 مليون استمارة، ورقياً وإلكترونياً، بعد وصول الاستمارات التي جمعها نشطاء الحملة في المحافظات.



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لصحيفة "الشروق" المصرية، أن قيادات الحملة تعمل حالياً على فرز الاستمارات للتأكد من صحة التوقيعات، قبل إعلان العدد النهائي في مؤتمر صحافي للحملة بمركز إعداد القادة بالعجوزة، اليوم الأربعاء.

يُذكر أن "تمرّد" هي حملة أطلقها بعض النشطاء على أمل استعادة ثورة 25 يناير 2011، ويعتقدون أن الشعب المصري الذي اختار محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية تجري بعد الثورة من حقه أن يسحب الثقة من الرئيس الذي فشل في تحقيق آمال المصريين، على حد تعبيرهم. وعبّروا عن ذلك بجمع توقيعات من أفراد الشعب المصري من شأنها سحب الثقة من مرسي وسرعة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

