"طوارئ" في مطار القاهرة بعد منع حريق في سيارة وقود

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ، لمنع حريق في سيارة وقود طائرات تصاعد من كابينتها دخان كثيف، حيث انتقلت ثلاث سيارات إطفاء، ونجحت في حماية السيارة قبل احتراقها أثناء إمدادها إحدى الطائرات بالوقود.

وفي التفاصيل، بحسب ما أوردت "اليوم السابع"، أنه أثناء قيادة السائق "ماجد جلال" لسيارة وقود طائرات تابعة لشركة مصر للبترول، فوجئ بانبعاث دخان كثيف من الكابينة، فهرع بها بعيدا عن إحدى الطائرات التي كان يقوم بتمويلها، وتوقف قرب مكتب الإرشاد بأرض المهبط، حيث تم إبلاغ رجال الحماية المدنية بالمطار. وانتقلت ثلاث سيارات مطافئ إلى موقع السيارة، وتعاملت مع الدخان، وسيطرت عليه قبل ارتفاع ألسنة اللهب في السيارة.

يذكر أن سلطات المطار كانت أعلنت مساء أمس الثلاثاء حالة الطوارئ لتفتيش طائرة مصر للطيران القادمة من برشلونة، بعد عثور إحدى مضيفات الطائرة على كتابة في دورة مياه الطائرة تحمل تهديدا لسلامتها.

وتلقى برج المراقبة بمطار القاهرة إشارة من قائد رحلة مصر للطيران القادمة من برشلونة قبل هبوطها بالقاهرة يطلب استدعاء رجال الأمن فور هبوطها. وتبين أن إحدى مضيفات الطائرة عثرت على كتابة في دورة مياه الطائرة تتضمن عبارة "الوصايا العشر للتعامل مع طائرة بدون طيار". وتم إجراء تفتيش بالكلاب البوليسية للطائرة والركاب وحقائبهم قبل دخول الركاب صالة الوصول، ولم يعثر على شيء، بينما بدأ رجال الأمن في التحقيق مع بعض المشتبه فيهم من الركاب لمعرفة ملابسات ما حدث.