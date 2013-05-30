إعلاميون مصريون للرئيس محمد مرسي: "احنا ما بنتهددش"

"مابنتهددش".. كلمة كررها أكثر من إعلامي في عدد من البرامج الحوارية في مصر، إذ وجه بعضهم انتقادات حادة إلى الرئيس محمد مرسي، ورفض إعلاميون لهجة التهديد واتهام مرسي بعض وسائل الإعلام بمحاولة إعادة إنتاج النظام السابق.

ففي أحد خطاباته، انتقد الرئيس مرسي وسائل الإعلام الخاصة، محذراً من أنه يعلم جيداً "مين يقول إيه إزاي وعلشان إيه".

ووصف الإعلامي إبراهيم عيسى، انتقادات الرئيس مرسي بـ"الروح البوليسية" التي تحتوي عليها خطاباته عندما يتحدث عن الإعلاميين. وقال: "الدكتور مرسي وجماعته دائماً يتعاملون مع الإعلام المعارض على أنه إعلام متآمر، وذلك لأن الإخوان لا يعرفون غير المؤامرة"، وكأنه عالم بالنوايا، مشيراً إلى وجود "روح تصنتية" في خطاباته.

وأضاف: "هناك هاجس تجسسي عالٍ جداً في كلام الإخوان دائماً ما يظهر في الخطابات المرتجلة للدكتور مرسي".

أما الإعلامي عمرو أديب، فوصف تصريحات الرئيس مرسي بأنها "تهديد رسمي واضح"، وأن دور الانتقام من الإعلام سيحين بعد انتهاء "الإخوان" من الانتقام من القضاء.

وانتقد الإعلامي محمود سعد، لغة التهديد التي تحدث بها الرئيس مرسي، مشيراً إلى أن من لا يعجبه الإعلام فلا يشاهده.

أما الإعلامي يوسف الحسيني، فتساءل: هل هناك عقاب لما وصفه بـ"التطاول على الذات المرسية؟".