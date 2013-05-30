الشرطة المصرية تقتحم منزل أحد أعضاء 6 أبريل للقبض عليه

قامت قوات الشرطة المصرية، فجر اليوم الخميس، باقتحام منزل أحد أعضاء حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية في المحلة بمنطقة المنشية الجديدة دائرة قسم ثان في محاولة للقبض عليه.

وقد فوجئت أسرة أحمد فوزي، عضو الحركة، باقتحام قوات من الشرطة المنزل، وتكسير البوابة، وتفتيش المنزل تفتيشاً كاملاً، إلا أن أحمد لم يكن متواجداً لحظة الاقتحام، بحسب ما أوردت "اليوم السابع"، لأنه يعمل بالقاهرة حالياً. وقد قامت والدته بالاتصال به للاطمئنان عليه، وطلبت منه أن يحضر أحداً لتصوير ما حدث لتقديم بلاغ بذلك.

وأكد فوزي أن ما فعلته الشرطة بمنزله فعل مشين، ويهدف لاستهداف العناصر النشطة والشبابية، ويعيد إلى ما كانت عليه الحال قبل الثورة من القبض على السياسيين المناهضين للنظام.