النيل في قبضة إثيوبيا

المؤرخ اليوناني هيرودوت أطلق ذات يوم في القرن الخامس قبل الميلاد عبارة شهيرة تقول إن “مصر هبة النيل” . الشاعر أحمد فؤاد نجم أعاد إنتاج العبارة ليجعلها “مصر هبة الفلاح البسيط”، باعتبار أن النيل بكل سحره وغزير مائه يحتاج دائماً إلى سواعد الفلاحين . لكن مقولة هيرودوت يبقى لها رصيدها الذي لا ينضب لأنها تستمد ديمومتها من ديمومة النيل . الآن، وبعد ستة آلاف عام ونيّف وجد المصريون أنفسهم أمام تساؤل كبير حول صمود مقولة هيرودوت بعد قرار الحكومة الإثيوبية بدء تحويل مجرى النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل استعداداً لبناء سد أطلقت عليه اسم “النهضة”، ولا تدري ما سر هذا الاسم الذي “على مسمى” .

صحيح أن المخطط الإثيوبي لبناء السد ليس وليد اللحظة، لكن القرار الإثيوبي الذي أعلن بعد لحظات من انتهاء مشاركة رئيس مصر محمد مرسي في القمة الإفريقية التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعيد تماماً عن كونه بريئاً ومنعزلاً عن محاولة إظهار مباركة النظام المصري لهذا القرار الذي يضغط على عنق المصريين المائي . لكن يبدو أن الموقف التقليدي المتوجّس من هذا القرار، والذي اعتدنا سماعه ومشاهدته من الدبلوماسية المصرية إزاءه، بدأ يستدير . الرئاسة المصرية “الجديدة” خرجت بتصريح يقول إن كميات مياه النيل التي ستصل إلى مصر لن تتأثر سلباً بما أعلنته الحكومة الإثيوبية من بدء إنشاء “سد النهضة” الإثيوبي .

هذه السرعة في التعقيب معناها أن الرئاسة المصرية لم تأخذ بعين الاعتبار رأي الخبراء الذين رأوا في قرار إثيوبيا إهانة للمصريين واختباراً للقيادة الجديدة، واستغلالاً لظروف مصر، فضلاً عن التداعيات التي يمكن أن تنجم عنه، بما في ذلك تشجيع دول أخرى في حوض النيل على الاعتداء على الحقوق المائية لمصر والسودان، لاسيما أن المخطط النهائي للسد سيرفع سعته إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن المخطط الأول منح السد سعة 11 مليار متر مكعب، مع الأخذ بالاعتبار أيضاً أن إثيوبيا تخطط لإنشاء سدود أخرى ستجعلها في نهاية المطاف تتحكّم بشكل كامل بالنيل الأزرق والمياه الواصلة إلى مصر حيث إن النيل الأزرق يمد مصر بنحو 60 في المئة من حصتها السنوية من مياه النيل .

قرارات الأمم المتحدة تمنع قيام أية دولة متشاطئة مع دولة أخرى في مجرى مائي عابر للحدود، من أن تتخذ إجراء يوقع الضرر بإحدى دول هذا المجرى .

إثيوبيا لم تكتف بتعمد إصدار القرار فور مغادرة محمد مرسي لأديس أبابا، بل بعد اتفاقها مع مصر، قبل يوم واحد، على ضرورة مواصلة التنسيق بينهما حول مياه نهر النيل، استنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر .

الخبراء يؤكدون أنه بحلول عام 2050 ستحتاج مصر إلى 21 مليار متر مكعب فوق حصتها الحالية لسد احتياجات سكانها من المياه، وهذا يعني أن الموقف المعلن من الرئاسة المصرية يضع نفسه تحت علامة استفهام كبرى، مع العلم أنه لم يعد سراً ذلك العبث “الإسرائيلي” في إفريقيا، قبل تقسيم السودان وأثناءه وبعده .

نقلاً عن صحيفة "الخليج" الإماراتية