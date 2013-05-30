باسم يوسف يطيح بمرسي وينافس البرادعي على "تويتر"

عبّر الإعلامي الساخر، باسم يوسف، عن فرحته الكبيرة بعدما تحقق حلمه، وتجاوز عدد المتابعين له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عدد متابعي الرئيس محمد مرسي.

إذ غرّد قائلاً: "بعدما تخطى عدد متابعي هذا الحساب متابعي الرئيس مرسي الدور عليك يا بوب، أنفولوا، وبلوك، وسبام البرادعي، حتى نسقطه من عرش تويتر"، في إشارة منه لنيته تخطي الدكتور محمد البرادعي، بعدما سبق وتخطى زملاءه الإعلاميين يسري فودة وبلال فضل، ثم الرئيس محمد مرسي. وأضاف قائلاً إن الدكتور محمد البرادعي اغتر بعدد متابعيه على (تويتر) وأعلن الحرب عليه، و"كأن ثورة لم تقم" بحسب تعبيره.

وجاءت تدوينة باسم يوسف رداً على تغريدة "البرادعي"، التي قال فيها: "باسم يوسف (يتمرد) ضدي، أهيب بكل المواطنين الشرفاء عدم مشاهدة البرنامج، لحين تقديمي بلاغاً أتهمه فيه بالتحريض على ازدراء تويتر".

يذكر أن عدد متابعي باسم يوسف على تويتر قد بلغ نحو مليون ونصف المليون، في حين يبلغ عدد متابعي الرئيس مرسي أقل منه بمئة شخص، ويزيد البرادعي عن يوسف بنحو 50 ألف شخص.

وقد أدت الملاحقات القضائية الأخيرة بحقه، إلى زيادة شعبيته على الرغم من النجاح الذي يتمتع به برنامجه الساخر "البرنامج".