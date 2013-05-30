صباحي: يجب منع سفن ممولي سد النهضة من عبور قناة السويس

قال مؤسس "التيار الشعبي" حمدين صباحي، إن مصر تملك قرار عدم السماح بمرور سفن الدول الممولة لسد النهضة عبر قناة السويس.

وأضاف صباحي، في ختام مؤتمر "التيار الشعبي" الذي عقد بعنوان "الاندماج الوطني وإدارة التعددية الدينية في مصر" أن هذه اللحظة تستوجب مبادرة سريعة جادة لمعالجة الموقف، مؤكداً أن ما حدث سببه تجاهل المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي لنتائج المبادرة الشعبية التي زارت عواصم دول حوض النيل.

وتابع صباحي أن الموقف لو تطور عن هذا الحد ستكون قطرة الماء أغلى من قطرة الدم، موضحاً أن أفضل طريقة للتعامل مع الأزمة فيما يتعلق بدول حوض النيل هو فتح آفاق جادة للتعاون الاستراتيجي حتى لا يلحق الضرر ببلدان الحوض.

وأشار صباحي أن مصر لن تقبل أن ينقص أحد من حصتها المائية قطرة واحدة، لكن مع التأكيد على حق إثيوبيا في إنتاج الطاقة.

وأكد صباحي على أن "التيار الشعبي" وقوى المعارضة مستعدة للتعاون مع الرئيس المصري محمد مرسي لحل أزمة المياه الحالية.

وأوضح صباحي أن السلطة تملك إمكانيات الحديث والتحاور مع الدول الممولة لمشروع سد النهضة في إثيوبيا، وعلى الأخص الصين وإيطاليا وأطراف أخرى.