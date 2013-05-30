مسيرة طلابية في مصر تطالب برحيل وزير التربية

انطلق العشرات من الطلاب في مسيرة احتجاجية، متوجهين إلى وزارة التربية والتعليم للمطالبة برحيل وزير التربية المصري. وبدأت المسيرة من أمام مسجد السيدة زينب متجهة نحو وزارة التربية بالقرب من وزارة الداخلية.

ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، قائلين: "صوت الطلبة طالع طالع"، و"شايف دم الطلبة السايل"، و"خرجولنا المعتقلين"، و"لا تعليم ضد الحرية"، "ارحل يا وزير التعليم" و"الغوا اللائحة الطلابية".

وكان العشرات من الطلاب قد انطلقوا إلى وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين وإقالة رضا مسعد، مدير التعليم الثانوي العام، وإعادة هيكلة الوزارة، والحرص على أن تعمل الهيئة القادمة على رفع كفاءة التعليم.