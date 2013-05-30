مفتي الجماعة الإسلامية: سد "النهضة" إعلان حرب على مصر

قال عبدالآخر حماد، مفتي "الجماعة الإسلامية"، الأربعاء 29 مايو/أيار، إن الإعلان عن تحويل مياه النيل الأزرق وإنشاء سد "النهضة" في إثيوبيا هو إعلان حرب على الدولة المصرية، لأنه يهدد الأمن القومي والمائي المصري، وإنه لا يجب على الدولة أن تتعامل مع الأمر بشكل هين.

وأضاف حماد، في حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" الذي يذاع على قناة "العربية الحدث"، أنه في حالة فرض حالة الحرب علينا فلن نتخاذل عنها، وسندافع عن حقوقنا بكل قوة ولن نتهاون، مؤكداً: "إن هذا لن يحدث إلا في حالة إجماع المصريين على خطورة الأمر، وإنه يجب الدفاع عن حقوقنا".

وتابع أنه يجب التريث في الوقت الحالي، وأن إصدار أي فتاوى قد لا تساعد، ويجب أن يترك الأمر للحلول الدبلوماسية التي يجب أن تتحرك في الوقت الحالي، مع تشكيل لبحث الأزمة بشكل سريع تخرج عنها نتائج دقيقة عن مدى خطورة الموقف على الأمن المائي المصري.

ونوه إلى أن المشكلة ليست وليدة اللحظة ولكنها من موروث النظام البائد وإنه كان يجب على الحكومات المتوالية أن تتحرك في سبيل حل الأزمة.