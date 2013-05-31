حزب النور السلفي: الإخوان "باعونا" في الدستور

شن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، هجوماً حاداً على جماعة الإخوان المسلمين، واصفاً وعودهم بـ"أنها ذهبت في الهواء"، و(باعونا) في الجمعية التأسيسية للدستور.

وقال مخيون، خلال لقائه عدداً من أهالي سيناء وأعضاء وقيادات الحزب، بمسجد معاذ بن جبل بقرية بئر سبع بمحافظة شمال سيناء، الجمعة، رغم وقوفنا مع الرئيس محمد مرسي والإخوان وفوزه في الانتخابات الرئاسية، وجلوسنا مع قيادات الجماعة في مكتب الإرشاد، فإن الإخوان للأسف لم تف بأي اتفاق جرى معها"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "اتفقنا مع الإخوان على شراكة بيننا، سواء في الحكومة أو المحافظات، وأخذنا منهم كلاماً (زي الورد)، ووعدونا بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وكل وعودهم ذهبت في الهواء، وبقينا نحن فقط من نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية".

ولفت مخيون إلى أن حزب النور والدعوة السلفية، تعرضوا لأبشع الأكاذيب والشائعات، ومنها قطع الدعوة السلفية أيدي وآذان المواطنين، وغير ذلك من شائعات خرجت من تيارات محسوبة على التيار الإسلامي، على حد تعبيره.

وأوضح رئيس حزب النور أن الجماعة تحاول تشويه صورة الحزب، باستخدام الكذب واتهامه بأنه تحالف مع الليبراليين والعلمانيين، على حد تعبيره.

الجدير بالذكر أن حزب النور السلفي، قدم أكثر من مبادرة للخروج من حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها مصر، والتي كانت تهدف إلى تغيير الحكومة وإجراء حوارات موسعة مع المعارضة لإنهاء حالة الاستقطاب، واجتمعت قيادات الحزب السلفي مع رموز جبهة الإنقاذ، إلا أن المبادرة لم ترَ النور، لإصرار طرفي النزاع السياسي في مصر على تنفيذ متطلباته.