سفارة أميركا تحذر رعاياها من الاقتراب من منطقة الأهرام

حذرت السفارة الأميركية بالقاهرة مواطنيها ورعاياها في مصر من الاقتراب لمنطقة الأهرامات بالجيزة في الوقت الحاضر من دون دليل موثوق فيه، بعد وقوع عدة حوادث عنف غير مبررة لبعض الأفواج السياحية، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام".

وقالت السفارة في رسالتها، التي نشرت على موقعها الرسمي على الإنترنت، إنها لاحظت في الآونة الأخيرة وجود "أفراد غاضبين" يحيطون بسيارات الأفواج السياحية الأميركية بمنطقة الأهرام، بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى محاولة فتح تلك السيارات بالقوة.

وأوضحت السفارة أن الهدف من وراء هذه الحوادث ما زال غامضاً "إلا أنه أخاف العديد من الزوار".

وأضافت أنه رصدت غياباً ملحوظاً لقوات الأمن والشرطة في المنطقة، وأوصت السفارة رعاياها بعدم التواجد بالخارج لوقت متأخر أو السفر ليلاً، والاستعانة بدليل موثوق فيه وحراسة الأشياء الثمينة عن كثب.

ودعت رعاياها إلى اتخاذ هذه التدابير في جميع المواقع السياحية المزدحمة أو الشعبية.