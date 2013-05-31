قنديل يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا أثناء زيارته لليابان

المصدر: يوكوهاما (اليابان) – أ ش أ

التقى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، الجمعة 31 مايو/أيار، في يوكوهاما باليابان، مع رئيس وزراء إثيوبيا وذلك على هامش مؤتمر "التيكاد" للتنمية الإفريقية الذي تستضيفه اليابان .

وصرح السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن رئيس مجلس الوزراء تبادل وجهات النظر مع رئيس وزراء إثيوبيا حول قرار بلاده البدء في إجراءات تحويل نهر النيل الأزرق تمهيداً لبناء سد النهضة.

وشدد قنديل خلال اللقاء على التعهدات الإثيوبية بعدم المساس بحصة مصر في مياه النيل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء بين رئيسي وزراء مصر وإثيوبيا جرى قبل الاجتماع الخاص ببحث الشأن الصومالي.