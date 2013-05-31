مؤتمر جماهيري لـ"إخوان" الإسكندرية لدعم ثورة سوريا

نظمت جماعة "الإخوان المسلمين" بالإسكندرية، مؤتمراً جماهيرياً أمام مسجد عصر الإسلام بمنطقة سيدي جابر عقب صلاة الجمعة؛ تضامناً مع الشعب السوري.

وقال أنس القاضي، المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين" بالإسكندرية، إن هذا المؤتمر يأتي في ظل تضامن عدد من شعوب العالم مع الثورة السورية ضد نظام الأسد ومجازره في حق الأبرياء.

وأوضح القاضي أن قيادات "الإخوان" بالإسكندرية وجهوا الدعوات لجميع القوى السياسية والحزبية والشبابية، للمشاركة في مؤتمر دعم الثورة السورية.

وأضاف القاضي أن "الإخوان المسلمين" مع كل الشعب المصري يؤكدون على دعمهم الكامل لنضال الشعب السوري الشقيق وجهاده للتخلص من النظام المستبد الذي استحل الدماء وانتهك الأعراض، حتى أوقع من الضحايا في شعبه أكثر من 100 ألف، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين مستمرون في مساندة الشعب السوري، وحشد الجهود لنصرته ودعم ثورته الطاهرة.