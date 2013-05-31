تظاهرات لحركة 6 أبريل تطالب بالإفراج عن المعتقلين

نظمت حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتوقفت الحركة بشارع منصور أمام الكردون الأمني الذي شكلته قوات الشرطة لمنع وصول المتظاهرين إلى البوابة الرئيسية لوزارة الداخلية.

وأعلن أفراد حركة 6 ابريل الدخول في اعتصام مفتوح بالقرب من وزارة الداخلية داخل قفص حديدي، وذلك للإفراج عن المعتقلين السياسيين من أعضاء الحركة، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

وحمل المشاركون عدداً من الشموع، هاتفين ضد قيادات الوزارة، وتجمعوا خلف قضبان "رمزية" في إشارة لزملائهم المعتقلين، كما أشعلوا الشماريخ.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس مرسي، منها "اللي قالوا عليه كويس.. اعتقل أول ما بقا ريس"، كما رددوا هتافات أيضاً مناهضة لوزارة الداخلية وللوزير.

وفي نفس المسار، خرج العشرات في تظاهرات مناوئة لرئيس محمد مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، حيث توعدوا بالإطاحة به في ذكرى توليه السلطة نهاية شهر يونيو/حزيران 2013.

وكانت أبرز الشعارات التي رددوها المتظاهرون خلال مسيرتهم التي انطلقت عقب شعائر صلاة الجمعة من أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية "راجعين راجعين يوم 30/ 6 راجعين".



