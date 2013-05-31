مساعد الرئيس: شبكات المصالح تعرقل مسيرة تطهير المؤسسات

قالت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس المصري للشئون السياسية، إن الرئاسة بدأت معركة تطهير مؤسسات الدولة من الفساد ، لكنها تشهد عرقلة كبيرة نتيجة شبكات المصالح الكبيرة المتأصلة داخل قطاع الحكومة وأجهزة الدولة.

وأضافت الشرقاوي خلال لقائها مع الدكتور طارق الزمر على قناة "أمجاد" مصر، أن الرئاسة بدأت معركة تطهير مؤسسات الدولة من الفساد، لكنها تشهد عرقلة كبيرة نتيجة شبكات المصالح الكبيرة المتأصلة داخل قطاع الحكومة وأجهزة الدولة، وهو ما يتطلب تكاتف الدولة والمجتمع المدنى للقضاء على الفساد.

وعن أزمة القضاء، قالت الشرقاوي أن هناك تشددا داخل كل سلطة على حدة ولابد لكل مؤسسة من أخذ آراء الجميع حتى يتم الإصلاح الذى نرجوه، لافته إلى ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة عن طريق القوانين التى سيتم طرحها للحوار المجتمعى، ومنها قانون السلطة القضائية.