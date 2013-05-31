مصرع 6 سياح وإصابة 25 في انقلاب أتوبيس جنوب سيناء

انتقلت 12 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب واشتعال النيران فى أتوبيس سياحي بجنوب سيناء، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى سانت كاترين لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيق، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر أمنية وطبية.

وكان 6 سائحين مكسيكيين قد لقوا مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، منهم 16 بكسور وجروح، و9 إصابات طفيفة، وتم علاجهم في مكان الحادث، وذلك في حادث انقلاب أتوبيس سياحي على بعد 20 كيلومتراً من مدينة سانت كاترين باتجاه الطريق الدولي النفق – شرم الشيخ.

وكان الأتوبيس السياحي الذي يقل 40 سائحاً مكسيكياً قد انقلب أمام كمين النبي صالح، مما أدى لاشتعال النار به.