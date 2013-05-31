مصر: تجمع للنشطاء أمام سفارة إثيوبيا للتنديد بسد النهضة

تجمع العشرات من النشطاء السياسيين الجمعة 31 مايو/أيار أمام السفارة الإثيوبية تنديداً بقرار إثيوبيا ببناء سد النهضة.

ورفع المتظاهرون عددا من اللافتات كتبت عليها شعارات ضد قرار بناء السد، من بينها "إلى إثيوبيا وإسرائيل مصر لم ترجع إلا لله.. مصريون ضد الظلم الى السفير الأثيوبي المتغطرس.. مصر أكبر منك ومن بلدك الى كل العالم سنقاطع كل من يساند مخطط تعطيش الشعب المصري وسنضرب مصالحه"، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

وفي سياق متصل، طالب عمرو موسى، رئيس حزب "المؤتمر"، رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بالتوجه إلى إثيوبيا لإجراء مباحثات مباشرة حول موضوع سد النهضة الإثيوبي.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن موسى قوله في بيان صحافي الجمعة: "أرجو من الدكتور قنديل رئيس الوزراء أن يستعد فور عودته من اجتماع التيكاد (باليابان) لأن يتوجه إلى إثيوبيا لحديث مباشر عن موضوع سد النهضة وآثاره على مصر".

وأضاف: "أفترض أن الدولة بمختلف أجهزتها سوف تدعم مسعى رئيس الوزراء بالأرقام والمعلومات الدقيقة والمطالب المحددة".