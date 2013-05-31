رايتس ووتش: قانون عمل المنظمات الأهلية يبدد آمال الحرية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية مصرية إن مشروع قانون أعدته الرئاسة المصرية لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد الثورة في مصر.

وقال الرئيس المصري محمد مرسي إن مشروع القانون المحال إلى مجلس الشورى يكفل الحرية لمنظمات المجتمع المدني، التي تعرضت لمضايقات جمة في عهد مبارك، فيما قالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون الجديد "يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر."

وقالت سارة لي ويتسون، مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مشروع القانون الجديد يمنح الحكومة حرية قطع التمويل ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها مثيرة للمتاعب، ورصدت المنظمة بعض الإيجابيات في مشروع القانون الجديد، خاصة خلوه من النص على أن أموال منظمات المجتمع المدني مال عام .

ورغم الجانب الإيجابي الذي ذكرته المنظمة، فقد قالت إن المشروع يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان ويسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد المنظمات بشكل عشوائي .



وقالت 40 منظمة حقوقية مصرية في بيان يوم الخميس إنها قلقة بشدة "من المساعي الرامية لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات."

وأضافت أن ما ورد في مشروع القانون المحال إلى مجلس الشورى من الرئاسة "يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق أن فرضها نظام مبارك على العمل الأهلي."

وتابعت أن مشروع القانون يفرض "الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كافة مناحي العمل الأهلي"، وأضافت أنه "استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي منحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني."