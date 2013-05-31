استئناف السياحة الإيرانية لمصر بعد توقف شهرين

وصل مطار أسوان الدولي الجمعة 31 مايو/أيار، فوج سياحي إيراني مكون من 134 شخصاً، قادمين من العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد توقف الزيارات السياحية الإيرانية لمصر مدة شهرين.

ومن المقرر أن يقوم الفوج السياحي بجولة سياحية في مدينة أسوان التاريخية، وجولة نيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان وذلك بحسب تصريحات صحفية لمحمد شريف إبراهيم، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية.

ويقوم على نقل السياح الإيرانيين شركة طيران مصرية خاصة قامت بأول رحلة لطهران لاستقدام سائحين في أواخر مارس/آذار الماضي، وذلك لأول مرة منذ نشوب خلافات سياسية حادة بين مصر وإيران عقب اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية منذ 34 عاماً.

وفى الرحلة الأولى، استقدمت شركة الطيران 48 سائحاً إيرانياً إلى أسوان بناء على اتفاق بين وزارتي السياحة في البلدين، ما تسبب في احتجاجات شعبية غاضبة وسط اتهامات لإيران بالسعي لنشر المذهب الشيعي في مصر التي تتبع المذهب السني، إضافة إلى غضب من مساندة إيران للنظام السوري، أعقبها توقف الرحلات الإيرانية.

وتنفي السلطات الرسمية وجود أي ترويج للمذهب الشيعي في البلاد، وتؤكد حرصها على عدم السماح بذلك.

وعن توقف الرحلات الإيرانية لمدة شهرين، قال وزير السياحة المصري، هشام زعزوع وقتها: "إن التوقف جاء نتيجة أن الشهرين الماضيين ليسا من شهور الموسم السياحي"، في حين قالت مصادر في وزارة السياحة: "إن التوقف جاء بناء على غضب إيراني من الهجوم الشعبي على زيارة الوفد السياحي الأول، خاصة من جانب بعض السلفيين"، ولم يتضح سبب استئناف وصول الوفود.

وأقامت شركات سياحية مصرية خاصة معرضاً سياحياً في طهران هذا الشهر بهدف جذب مزيد من السائحين الإيرانيين.

وإضافة إلى الآثار المصرية الموغلة في القدم، تتميز مصر بوجود آثار من الحقب اليونانية والرومانية والإسلامية، بخلاف السياحة الشاطئية والصحراوية والعلاجية، إضافة إلى وجود مزارات دينية، من بينها مزارات يقدسها الشيعة مثل مساجد ومراقد آل البيت (أحفاد وأقارب محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم)، مثل مسجدي السيدة زينب والحسين بوسط القاهرة.