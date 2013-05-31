وفد إعلامي مصري يشارك في الاحتفال بذكرى الخميني بطهران

توجه وفد إعلامي مصري الجمعة 31 مايو/أيار إلى طهران في زيارة لإيران تستغرق أسبوعاً، يشارك خلالها في فعاليات الاحتفالات بالذكرى الرابعة والعشرين لرحيل مرشد الثورة الإيرانية الإمام آية الله الخميني، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية.

ويضم الوفد المصري نحو 30 إعلامياً يمثلون مختلف وسائل الإعلام المصرية، ومن المنتظر أن يلتقوا مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، وسط توقعات بأن يكون من بينهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.

يذكر أن وفداً سياحياً إيرانياً قد وصل إلى أسوان الجمعة بعد توقف للحركة السياحية من طهران لمدة شهرين.

وكانت طائرة تابعة لشركة "إيرممفيس" المصرية الخاصة قد غادرت القاهرة، صباح الجمعة، فى طريقها إلى إيران من دون ركاب في إطار استئناف رحلاتها لنقل السياح الإيرانيين الراغبين في زيارة المناطق السياحية جنوب مصر.

وقد قبلت إيران بكل الشروط التي وضعتها مصر لاستقدام السياح إلى أراضيها، وبينها قصر زيارتهم وتواجدهم على الأماكن التاريخية بالأقصر وأسوان وأهرامات الجيزة، وأن تتولى شركات مصرية نقلهم وإعادتهم، وكذا أن تتم عبر أفواج بحيث لا يتخلف منها أحد.