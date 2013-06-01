القنصلية المصرية تفتح أبوابها للمصريين في اسطنبول

قررت السفيرة وفاء الحديدي، قنصل مصر العام في اسطنبول، إبقاء أبواب القنصلية المصرية مفتوحة على مدار 24 ساعة لاستقبال المواطنين المصريين الذين يودون الاحتماء بمقر القنصلية من الاضطرابات الحالية في مدينة اسطنبول. وقد استقبلت القنصلية بالفعل عدة مواطنين طلبوا المبيت بالقنصلية، لعدم تمكنهم من العودة إلى أماكن إقامتهم بسبب اتساع دائرة المواجهات التي تشهدها المدينة.



وأصدرت القنصلية نداءً عاجلاً لكل المواطنين المصريين، المقيمين والسائحين، بالابتعاد تماماً عن ميدان "تكسيم" والمنطقة المحيطة به، التي تعد بؤرة الصدامات بين الشرطة التركية والمحتجين، خاصة مع تزايد أعداد المصابين جراء المواجهات، كما أعلنت القنصلية أرقام الطوارئ التي يمكن للمواطنين الاتصال بها طلبا للمساعدة.



من جهة أخرى، نفت مصادر القنصلية الأنباء التي ترددت على بعض المواقع الاخبارية، وتحدثت عن إصابة سيدة مصرية بخرطوش أدى إلى حدوث نزيف في المخ. حيث اتصلت القنصلية بالسلطات التركية التي أفادت أن السيدة المصابة من جنسية عربية أخرى.