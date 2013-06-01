الكروت الذكية لشحن البنزين والسولار لأول مرة في مصر

بدأت اليوم أولى التجارب العملية لاستخدام البطاقات الذكية في السيطرة على شحن وتوزيع وتفريغ البنزين بواسطة الكروت الذكية. وقامت أول شاحنة بشحن كامل حمولتها من نقطة توزيع مستخدمة لأول مرة الكارت الذكي، الذي يحدد حجم الحمولة واسم المحطة التي سيتم تفريغ تلك الشحنة فيها والمنطقة وتاريخ الشحن والتفريغ .

وفي هذا السياق، صرح أحمد أبوالدهب، مدير عام تطوير الأعمال في شركة أي فاينناس، التي تقوم بتنفيذ هذا البرنامج، بحسب ما نقلت وكالة الشرق الأوسط، أنه اعتبارا من اليوم سوف يصبح لدى مصر نظام إلكتروني مثل بطاقات الـ"إي تي إم" أو الصراف الآلي الموجود لدى البنوك، بحيث يحدد فيه نقطة الشحن والشاحنة التي تنقل الشحنة ونقطة التفريغ، وبذلك سيتم السيطرة بشكل كامل على شحنات البنزين والسولار التي تخرج من المستودعات وحتى يتم تفريغها في محطات التوزيع.

وأضاف أبوالدهب أنه اعتبارا من اليوم لن يكون هناك أي مجال لتهريب كميات البنزين أو السولار مثلما كان يتم من قبل، ولن تستطيع أي شاحنة أن تفرغ حمولتها في مكان غير المحدد لها في البطاقة الذكية. وسيتم التعرف على الكميات التي تم شحنها من كل مستودع، وكذلك الكميات الموجودة في كل محطة توزيع، وبذلك سيكون هناك سيطرة كاملة على كميات البنزين والسولار خلال دورة كاملة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية، ستبدأ من أول يوليو المقبل بالنسبة للسولار وأول أغسطس للبنزين، بحيث يكون لدى كل صاحب سيارة كارت ذكي أيضا يدون فيه الكميات التي سحبها من محطة التوزيع.

فيتم بالتالي التعرف بسهولة على الكميات المسحوبة من كل محطة، وبذلك سيكون من السهولة توفير احتياجات أي محطة بمجرد قرب نفاد الكمية التي لديها.

في المقابل، نفى أبوالدهب أن تكون تلك الخطوة مرتبطة برفع الدعم عن أسعار المحروقات من البنزين والطاقة، مؤكداً أن تلك الخطوة تستهدف السيطرة والتعرف على كميات البنزين والسولار المسحوبة من المستودعات والموزعة على المحطات، ولكن قرار رفع الدعم يرجع إلى الجهات المسؤولة بعد ذلك.