النيابة تفرج عن 8 من أعضاء "بلاك بلوك" لأداء الامتحانات

قررت نيابة أمن الدولة بمصر إخلاء سبيل 8 من أعضاء جماعة "بلاك بلوك"، وذلك بعد تقدم أهاليهم بطلب في هذا الخصوص ليتمكن الشباب من أداء الامتحانات.

وفي سياق متصل، تظاهر المئات من أنصار وأهالي الأعضاء الثمانية في "بلاك بلوك" المحبوسين للتضامن معهم والمطالبة بإخلاء سبيلهم.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم "الانضمام إلى جماعة تهدف إلى إحداث التخريب في البلاد، وتعطيل العمل بأحكام الدستور، والاعتداء على المنشآت العامة، وارتكاب جرائم قتل والشروع في القتل من خلال المشاركة في الأحداث المتعاقبة، التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة".

