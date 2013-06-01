هزة بقوة 5 درجات تضرب جنوب سيناء والقاهرة ولا أضرار

سجلت محطات الشبكة المصرية لرصد الزلازل اليوم السبت هزة أرضية قوتها 5 درجات على مقياس ريختر وقعت في الساعة 13 والدقيقة 49 و29 ثانية بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وشعر بها سكان جنوب سيناء وساحل البحر الأحمر والقاهرة.

وقال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن مركز هذه الهزة يقع على بعد 150 كيلومترا شمال الغردقة، و50 كيلومترا من مدينة الطور، و256 كيلومترا من القاهرة.

وأكد أنه لم ترد للمعهد أي بيانات بشأن حدوث خسائر في الأرواح والمنشآت نتيجة لهذه الهزة، مذكراً أن المنطقة التي وقعت فيها هزة اليوم غالباً ما تشهد هزات على فترات متباعدة بدرجة ضعيفة أو متوسطة.

ومن جانبه، حذر الدكتور أحمد حسني، الخبير بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، من تعرض منطقة جنوب سيناء إلى زلزال آخر "تابع" خلال اليوم أو غداً على الأكثر، أقل في القوة والتأثير من الزلزال الذي وقع اليوم، حسب ما جاء في "بوابة الأهرام".