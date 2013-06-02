الجيش المصري ينفي تعرض كمين في سيناء لأسلحة ثقيلة

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن ما يتردد فى بعض وسائل الإعلام حول استهداف كمين الريسة بشمال سيناء بالأسلحة الثقيلة، من خلال مجهولين، غير دقيق، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأحد 2 يونيو/حزيران.

وأوضح أن شخصا مجهولا أطلق عيارين نارىين اثنين فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء أمس السبت، فى محيط الكمين، دون استهدافه، أو إطلاق النار عليه بشكل مباشر.

وذكر المتحدث العسكري، في تصريحات، أن أفراد الكمين لم يطلقوا نيرانا في اتجاه الشخص المجهول الذي فر هارباً، لافتاً إلى أن مديرية أمن شمال سيناء أرسلت تعزيزات فورية للكمين فور إبلاغها بإطلاق نيران في محيط الكمين.