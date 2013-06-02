محامي دومة: يوجد تلاعب بالقضية بهدف تجديد حبس موكلي

قال علي سليمان، محامي الناشط أحمد دومة "إن موكلي رمز من رموز الثورة المصرية"، وكشف عن وجود تجاوزات وتلاعب في أرقام القضية حتى يتم تجديد حبس دومة.

وأضاف سليمان في مؤتمر صحافي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين في مقر النقابة، اليوم الأحد 6 يونيو/حزيران، أن القضية لم تؤرخ قانونياً أو قضائياً، وذلك لأن دومة متهم في قضيتين، إحداها "لم يظهر معناها عند المشرع"، وهي إهانة الرئيس مرسي.

وأضافت نورهان حفظي، زوجة أحمد دومة خلال المؤتمر في كلمة، أن "محمد مرسي فاقد للشرعية"، مؤكدة أن هذا ما يقوله دومة وكل شباب الثورة.

يذكر أن الناشط أحمد دومة محبوس احتياطياً على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس مرسي، وحرق إحدى مقرات حزب الحرية والعدالة بالقاهرة.

وتصدر محكمة جنح أول طنطا المنعقدة بالتجمع الخامس، غداً الاثنين، حكمها في قضية محاكمة الناشط أحمد دومة بتهمة إهانة الرئيس، وإذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة في برنامج تلفزيوني.