مرسي يجتمع مع اللجنة الثلاثية المكلفة بدراسة سد النهضة

يستدعي الرئيس المصري، محمد مرسي، الأحد، 2 يونيو/حزيران، وفد مصر المشارك في اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بدراسة الآثار المترتبة على بناء سد النهضة، وذلك بعد عودة الوفد من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

ويطلع الرئيس مرسي في هذا اللقاء على النتائج النهائية الواردة في التقريرالذي أعدته اللجنة فى هذا الخصوص، كما يطلع على مدى تلبية هذه النتائج للتوقعات المصرية في تأمين مواردها المائية وعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل.

ويحضر اللقاء محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري، والدكتور محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية.

ومن جانبه، قال محمد إدريس، سفير مصر في إثيوبيا، إنه لا يمكن فرض أي أمر واقع على مصر فيما يتعلق بالشروع في بناء سد النهضة الإثيوبي وتحويل مجرى مياه النيل الأزرق.

وأضاف إدريس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" الذي أذيع على قناة "العربية الحدث"، السبت، إن "الحوار يجب أن يكون هو السبيل الوحيد، وإن إثيوبيا تعهدت بحفظ حق مصر في مياه النيل، والعمل على إحداث تنمية مشتركة في دول الحوض".