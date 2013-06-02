هل تراجع الإخوان قضائيًا؟!

قبل أسبوع كنت اتحدث مع قيادى كبير فى حزب الحرية والعدالة، وهو عضو بارز بمجلس الشورى، وقال لى بوضوح إن مشروع قانون السلطة القضائية الذى قدمه حزب الوسط سيتم تجميده ولن يناقش، وإنه لن يتم تمرير القانون من دون موافقة القضاة وحاولت ان اكتب هذا الكلام الواضح على لسانه باعتباره خبرا مبشرا ينهى الازمة لكنه فضل عدم النشر بهذا الوضوح فاحترمت كلامه.

وقبل يومين قرأت كلاما مشابها منسوبا إلى المستشار عبدالستار أمام رئيس نادى قضاة المنوفية خلاصته أن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وعد بنفس الأمر، وأنه فى انتظار مشروع القانون الذى يعده القضاة، وأنه تلقى اتصالا من المستشار أحمد سليمان وزير العدل تعهد فيه بعدم تخفيض سن تقاعد القضاة إلى ستين عاما.

إذا صح ما سبق، فالسؤال البسيط هو: ولماذا كل هذه «الهليلة» ولماذا هذه الخناقة والمعركة التى خسر فيها الجميع؟!.

إذا كان الإخوان لا ينوون تخفيض سن القضاة ولا ينوون تمرير مشروع قانون من دون رأى القضاة، فلماذا عاشت مصر على أعصابها طوال الفترة الماضية؟!.

إذا كانت التعهدات السابقة صحيحة فأغلب الظن أننا بصدد واحد من التفسيرات الآتية:

التفسير الأول، أن الإخوان كانوا جادين فى تمرير قانون للسلطة القضائية يعصف بحوالى أربعة آلاف قاضٍ، كما ألمح أكثر من قيادى خصوصا المرشد السابق مهدى عاكف، لكنهم تراجعوا بعد أن ثبت لهم أن حجم المعارضة لهذا الأمر أكبر من قدرتهم على الاحتمال.

التفسير الثانى، أن تقديم القانون عبر حزب الوسط وبرعاية الإخوان كان فى إطار الارتباك واللخبطة وقلة الكفاءة التى تهيمن على المشهد السياسى منذ تولى المجلس العسكرى حكم البلاد وحتى اللحظة الراهنة.

التفسير الثالث، أن الإخوان كانوا جادين فى تمرير المشروع لكن الرئيس محمد مرسى أقنع الحزب والجماعة أن صورته وصورة الحزب والجماعة ستتضرر أكثر، وأنه تعهد للقضاة خلال اللقاء مع «مجلسهم الأعلى» بالتهدئة وبالتالى فإن تمرير القانون عبر مجلس الشورى سوف يظهره بصورة تسىء إلى شخصه وإلى حكمه وإلى تعهداته، وهى الصورة التى تروجها عنه المعارضة.

التفسير الرابع، أن الجماعة كانت تدرك من البداية أن تمرير القانون بهذا الشكل غير ممكن لكنها رفعت سقف المطالب التى تريد تحقيقها وبالتالى فهى عندما تتراجع عن هذا المشهد فإنها سوف تضمن تحقيق غالبية مطالبها الحقيقية.

التفسير الخامس، أن الجماعة ربما تكون قد حققت هدفها الاستراتيجى وهو وضع المؤسسة القضائية فى حالة دفاع، وإنهاكها فى مؤتمرات وندوات واعتصامات وإضرابات وسائر المظاهر الاحتجاجية، بدلا من حالة الهجوم التى كانت تتخذها السلطة القضائية ضد الإخوان.

التفسير السادس، أن التراجع الإخوانى الأخير تكتيكى حتى تمر العاصفة، وبعدها سيجد «الحرية والعدالة» مبررا لتمرير القانون عندما تتهيأ الفرصة المناسبة.

خلاصة الموضوع إما أن هناك عبقريا داخل جماعة الاخوان يفكر بطريقة جهنمية لا نعرفها جميعا وسيفاجئنا بها فى «نهاية الفيلم»، أو أنه شخص اقل من عادى قرر أن «يجرب فينا حتى يصل إلى الاختراع النهائى»؟!.



*نقلا عن صحيفة "الشروق" المصرية