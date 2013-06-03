مئات المواطنين يتضامنون مع القضاة ويهتفون ضد النظام

نظم قضاة وأعضاء نيابة مصريون وقفة احتجاجية مساء اليوم الاثنين 3 يونيو/حزيران 2013، احتجاجاً على المساس باستقلال القضاء من قبل السلطة التنفيذية بعد إعلان مجلس الشورى المصري مناقشة قانون يسمى قانون السلطة القضائية، يقضي بخفض سن إحالة القاضي للتقاعد إلى 60 عاماً بدلاً من وضعه الحالي الذي يقضي بإحالته للتقاعد فيما بين سن الـ65 والـ 70 عاما، بما يعصف بحوالي 3500 قاض ويحيلهم إلى التقاعد وفق القانون المزمع مناقشته.

وتوافد مئات المواطنين إلى ساحة دار القضاء العالي للمشاركة في مظاهرة القضاة وتأييدهم ضد حكم الإخوان الذي يمثله الرئيس المصري محمد مرسي.

وهتف المواطنون بصيحات مدوية "الشعب يريد إسقاط النظام"، وخلال المظاهرة خرج نشطاء من حملة "تمرد" باستمارات لسحب الثقة من الرئيس مرسي، حيث وقع عشرات المشاركين على الاستمارات، واعتبر منظمو "تمرد" أمام دار القضاء العالي أن هذا الحشد يعتبر بمثابة بروفة صغيرة ليوم 30 يونيو/حزيران الجاري وهو الموعد الذي حددته الحملة لإسقاط حكم الإخوان بالتظاهر والاحتشاد أمام قصر الاتحادية .

وشارك في مظاهرات القضاة حركات ثورية وصوفية ونسائية للتضامن مع القضاة في موقفهم ضد السلطة الحاكمة في مصر.

وحشدت قوات الأمن المصرية قواتها لتأمين مظاهرات القضاة ومنعت دخول المواطنين إلى ساحة دار القضاء العالي بأن أغلقت أبوابها الحديدية حفاظا على القضاة .