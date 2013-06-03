رئيسة دار الأوبرا: وزير الثقافة لا يعرف قوانين العمل

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيسة دار الأوبرا المصرية السابقة، إن وزير الثقافة الحالي لا يعرف القوانين المنظمة للعمل في الوزارة، خصوصاً قوانين دار الأوبرا، كما أن اتهامي بإهدار أموال في الأوبرا ينمّ عن جهل الوزير بوظيفة دار الأوبرا، لأنها منظمة خدمية غير هادفة للربح تعمل على نشر الفنون والثقافة الراقية في المجتمع.

وأضافت عبدالدايم في حوار مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" الذي بثّ على قناة "العربية الحدث" مساء أمس الأحد، أن الوزير لم يدخل دار الأوبرا ولو مرة واحدة ، وأن الوزارة تُدار من الخارج ، ويكفي أن الجهاز الإعلامي في الوزارة كله من أعضاء حزب الحرية والعدالة.



وتابعت أن الوزير أتى إلى الوزارة خصيصاً من أجل محاربة المثقفين والفن، وتحقيق أهداف مَنْ أتوا به إلى المنصب، وأن هذا الرجل أهان منصب وزير الثقافة، وجماعة الإخوان تحارب نوعاً من الفن وهو فن الباليه وهذا الأمر معروف للجميع.

وصرّحت رئيسة دار الأوبرا المصرية السابقة بأنها أقامت دعوى قضائية ضد وزير الثقافة علاء عبدالعزيز بعد القرار الذي اتخذه ضدها بإقالتها من منصبها كرئيسة لدار الأوبرا المصرية، وجاء في دعواها القضائية أن قرار الوزير لا يحتوي على أي أسانيد قانونية تستوجب إلغاء انتدابها، وأشارت إلى أنها سوف تلاحق الوزير قضائياً حتى لو خرج من الوزارة.

وأضافت أن هذا القرار أضرّها بخسائر مادية، لأن كل مخصصاتها المادية نقلت من الأكاديمية إلى الأوبرا، لأن الانتداب يعامل معاملة الإعارة، وقالت "لو عُدت للأكاديمية حالياً سوف أنتظر حتى فبراير القادم وهو موعد انتهاء انتدابي حتى أحصل على مستحقاتي".

وتابعت "أشكر جموع الفنانين والنقابات الفنية على وقوفهم معي والذي هي في الأساس ضد التعسف، فالأمر ليس إيناس عبدالدايم أو أحمد مجاهد، لكن الثقافة لا يجب أن تدار وفق رؤية من جانب واحد"، مشيرة إلى أن "الوزير منذ قدومه إلى الوزارة لم يرفع حتى سماعة التليفون لكي يطمئن على منظومة العمل داخل الأوبرا، وعندما التقينا به خلال الاجتماع الوحيد لقيادات الوزارة تحدث معنا بشكل حاد، ولم يصافح أحداً".

ومن جانبه قال الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون، إن "وزير الثقافة علاء عبدالعزيز لا يملك إحالتي إلى النيابة الإدارية لأنني على درجة وزير، ولا يمكن لوزير إحالة وزير آخر، وفي حالة تحويلي لأي جهة قضائية فسآخذ (السي دي) الجنسي لوزير الثقافة.

وأضاف مهران في مداخلة هاتفية أن "ما يحدث الآن الهدف منه الشوشرة على سمعتي، وإرهاب المثقفين المصريين حتى يخضعوا للنظام الجديد الذي عيّن الوزير".

وتابع: "إن عملنا في الحكومة هو عمل تطوعي بلا مقابل من منطلق تطوير البلد الذي نحبه، وإحياء الثقافة المصرية، الذي لا يعرف عنها الوزير الجديد أي شيء".