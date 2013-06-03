مجهولون يختطفون نائب مدير البنك الأهلي ويطلبون فدية

قام مجهولون باختطاف نائب مدير البنك الأهلى المصري أثناء عودته إلى منزله بمنطقة الهرم مساء الأحد، وأفادت التحريات أن المتهمين اتصلوا بابنته وطلبوا فدية بمليوني جنيه لإطلاق سراحه، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام".

وكانت المباحث الجنائية بالجيزة قد تلقت إخطاراً من رئيس مباحث قسم الهرم، يفيد باختطاف عزت . س (نائب مدير البنك الأهلى) أثناء توجهه لمنزله بالهرم، وأضاف مشيل عريان (مقدم البلاغ)، أن والد زوجته اختطف من منطقة الهرم أثناء استقلاله سيارته، وبعد قليل تلقى اتصالاً على تليفون زوجته، بطلب من مجهول يطلب فدية بمليوني جنيه.