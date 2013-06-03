وقفة للقضاة اعتراضاً على مناقشة "السلطة القضائية"

ينظم القضاة وأعضاء النيابة العامة وقفة احتجاجية مساء اليوم الاثنين، أمام دار القضاء العالي، اعتراضاً على مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى.

ووفق"اليوم السابع" أكد المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن النادي أخطر وزارة الداخلية لتأمين الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها القضاة وأعضاء النيابة العامة اليوم، أمام دار القضاء العالي، ولتأمين مبنى وساحة دار القضاء.

وقال السروجي إن هناك حشدا لعدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية للمشاركة في الوقفة، وأعلن عدد كبير من أندية القضاة بالأقاليم مشاركتهم فى الوقفة ضد مناقشة مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية.

وأضاف السروجي أن القضاة يناشدون الشعب المصري مؤازرتهم ومساندتهم للدفاع عن استقلال منصة القضاء، خاصة أن مشروعات القوانين المقدمة تهدف لهدم القضاء، لافتا إلى أن الوقفة ستطالب بسحب مشروعات القوانين المعروضة على الشورى وإرجاء مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية حتى يتم انتخاب مجلس النواب القادم.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي أن القضاة سيقيمون ندوات وصالونات قانونية خلال أيام الاعتصام حول الأزمة من الناحية القانونية سيشارك فيها العديد من الشخصيات القانونية والعامة، وستبدأ من اليوم الاثنين.