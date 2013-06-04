السفير الإثيوبي لموسى: لا دور لإسرائيل في سد "النهضة"

استقبل عمرو موسى رئيس حزب "المؤتمر"، مساء الاثنين، السفير الإثيوبي بمصر محمود درير، حيث ناقش معه أزمة سد "النهضة" الإثيوبي وكيفية التغلب على التوتر الحالي فى علاقات البلدين، وتداعياته المحتملة على حصة مصر المائية.

وبحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشروق"، فقد أكد السفير الإثيوبي بمصر، على اهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية ونفى أي نوايا للتأثير السلبي على حقوق مصر، نافياً أن يكون لإسرائيل أي دور أو وجود في إطار ملفات السد أو في منطقته أو آثاره.

وأشار السفير إلى وجود حملات ضد إثيوبيا في مصر لا تستند إلى معلومات صحيحة.

كما أشاد السفير بالمبادئ التي أرساها رئيس الوزراء الراحل مليس زناوي، بشأن محورية العلاقة المصرية الإثيوبية وإيمان القيادة الحالية بها.