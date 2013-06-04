توك شو رئاسى!

لم يخسر الذين لم يحضروا الاجتماع الرئاسى أمس.. لا البرادعى خسر، ولا صباحى، ولا عمرو موسى.. لعلهم تابعوا المؤتمر على الهواء مباشرة.. الاجتماع تحول إلى توك شو، بلا فواصل.. الرئيس استمع أكثر مما تكلم.. قدم مداخلات فى الوقت المناسب.. كثير من الحضور اكتشف نفسه كمقدم برامج، فيما لو بارت تجارته.. بعضهم عمل «كاميرا تست».. عمرو خالد اختار الـ«بى. آر»!

رغم وجود الرئيس، كانت هناك مداخلات «سبايسى».. اللجوء للخيار العسكرى، أو القيام بعمل مخابراتى.. المثير أنها كانت من اثنين من المتحدثين، الأول الكتاتنى، والثانى أبوالعلا ماضى.. الكتاتنى هدد باستخدام الحرب.. الابتسامات كانت تملأ الوجوه.. لم أشعر بأنها تحركات دولة.. فى أحسن الأحوال، الاجتماع عبارة عن ورشة جامعية.. قد ينتهى إلى عدم جدوى المشاركة فى المستقبل!

أخطر شىء أن المناقشات كانت على الهواء.. لا مانع من أن تكون مسجلة كوثيقة تاريخية.. أما مسألة الإذاعة فهى نقرة أخرى.. تصورت أن يُصدر الرئيس قراره فوراً بوقف البث.. خاصة أن هناك من لوّح بالحرب، واستخدام القوة العسكرية.. إلا إذا كان هناك قصد لإرسال رسالة لإثيوبيا.. أظن أن إثيوبيا كانت تحتاج إلى رسالة حب، أكثر من احتياجها لرسالة حرب، كما قال «لكح»!

الأمن المائى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى.. إثيوبيا لا تريد أن تدخل فى حرب.. جائز تريد أن تحصل على امتيازات.. جائز تريد أن ترسل رسالة لمصر فى النظام الجديد.. حل المشكلة يأتى بإدارة أزمة حقيقية.. إدارة حكيمة لا إعلان حرب.. ولا تعبئة جماهيرية.. هذا هو المطلوب.. نحن لم نحارب فى سيناء، فهل نحارب فى إثيوبيا؟.. التعبئة تفترض وجود عدو.. إثيوبيا ليست عدواً!

تابعت الحوار.. اختتم الرئيس بأننا لسنا دعاة حرب ولا عدوان.. ما قاله الكتاتنى وماضى لا معنى له.. الإسلاميون يريدون أن يزايدوا.. السؤال: على من يزايدون؟.. هل كان اجتماع مرسى، مع مجلس الأمن القومى مخيفاً؟.. هل أكدوا له إمكانية اللجوء لخيار الحرب؟.. إثيوبيا تعرف أننا لن نحارب.. قالت لا يوجد عندنا الاستعداد لشىء.. إسرائيل نفسها تعرف أنها تلاعبنا فى مناطق أخرى!

من غير أن تسخروا، نحتاج إلى بعض أفكار عمرو خالد.. نحتاج أن نلعب شيئاً غير إعلان الحرب، للحفاظ على الأمن المائى.. نحتاج إلى تفعيل الـ«بى. آر».. نحتاج لاستخدام الفن المصرى.. نحتاج إلى استخدام كرة القدم.. إن كان الإخوان يؤمنون بالفن؟.. إن كانوا يؤمنون بالرياضة؟.. مصر لازم تنزل أفريقيا.. تنزل بثقلها.. تحتضن ولا تحارب.. مصر كانت الحلم، وينبغى أن تكون!

مؤسسة الرئاسة استفادت من الحضور.. هناك رغبة لترطيب الأجواء، مع القوى السياسية.. أراد الرئيس أن يخطب ودهم.. استعان ببيت شعر.. تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً.. وإن افترقن تكسرت آحاداً.. تمنى أن يحضر الغائبون.. تعهد بالتواصل معهم.. عينه على البرادعى وصباحى.. لن يجلسوا معه قبل ٣٠ يونيو!

*نقلاً عن"المصري اليوم".