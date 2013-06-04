حريق هائل في مصنع لمقاعد السيارات بمحافظة القليوبية

المصدر: القاهرة -أ ش أ

شب حريق هائل صباح، الثلاثاء بمصنع لتصنيع مقاعد السيارات بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وقال مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية اللواء عبد العزيز توفيق إنه تلقى بلاغا بنشوب حريق هائل بأحد المصانع الخاصة بتصنيع مقاعد السيارات بمركز الخانكة، مشيرا إلى أنه تم على الفور الدفع بثماني سيارات إطفاء حريق وسلم هيدروليكى لإخماد النيران.

وأضاف اللواء توفيق أن الحريق شب بأحد عنابر المصنع وكذلك المبنى الإداري المكون من ثلاثة طوابق، مؤكدا أن رجال الحماية المدنية مازالوا يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها.