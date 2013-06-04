"جلسة الحوار السري" سخرية مواقع التواصل في مصر

تتفاعل دائما كالعادة شبكات التواصل الاجتماعي مع الأحداث الأبرز التي تقع في مصر، ما جعل جلسة الحوار الوطني التي أذيعت على الهواء مباشرة الاثنين على رأس أولويات النشطاء.

فلم يخل الحوار الذي تعلق بأزمة سد "النهضة" الذي تعتزم إثيوبيا بناءه، مما اعتبره المتابعون عبر "فيسبوك" و"تويتر" كوميديا سوداء، بعد أن تم إذاعته على الهواء مباشرة، والجميع داخل القاعة يتحدثون عن أسرار أقسم بعضهم على المصحف على ألا يتم تسريبها.

وقد رصدت "العربية.نت" بعضاً من ردود الأفعال التي جاءت على الحوار نفسه، أو على مسألة إذاعته، حيث لم تغب عن رواد المواقع روح الفكاهة حتى ولو كان الأمر الذي تتم مناقشته متعلقا بأزمة وشيكة.

لقطات كوميدية

فور انتهاء جلسة الحوار الوطني، اعتبر عدد كبير من المتابعين أن الجلسة أحيت جزءاً هاماً من مسرحية "الزعيم" التي عرضت قبل سنوات ولعب بطولتها عادل إمام، خاصة الجزء الخاص بالدكتور مجدي حسين رئيس حزب العمل الجديد، والذي طالب بالقسم على المصحف بألا يتم تسريب أي شيء من الاجتماع للصحافة قبل أن يعرف أن الجلسة مذاعة على الهواء، وهو ما أعاد لأذهان المتابعين مشهد من المسرحية، حينما علم عادل إمام من أحمد راتب أن حواره مع الرئيس الأجنبي مذاع على الهواء فقام بعمل إشارات ترحيب بالكاميرا في مشهد كوميدي، وبالفعل تم نشر فيديو يشير إلى الواقعة.

بدوره، عبر الدكتور أيمن نور، رئيس حزب "غد الثورة"، عن غضبه من إذاعة الحوار على الهواء مباشرة، وذلك عقب انتهاء الجلسة، حيث لم يسلم من الانتقادات التي تم توجيهها لأدائه من قبل المتابعين سواء عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أو عبر "فيسبوك"، حيث اعتبروا أن ما قاله عن ترويج الشائعات لبث الذعر في الجانب الإثيوبي ليس سوى مزحة.

وكعادته كان الناشط الساخر سامح سمير موجوداً في مثل هذه المواقف، حيث علق على جلسة الحوار قائلاً: "نتفق أو نختلف حولها، لكن لا أحد ينكر أن جلسة الحوار الرئاسي حول سد إثيوبيا تمثل نقلة نوعية في مسيرة الرئيس مرسي الإبداعية، من مرحلة النجم الأوحد بخطاباتها وأحاديثها الفردية إلى مرحلة التيم وورك والبطولة الجماعية".

هنا إثيوبيا

من جهة أخرى، لم يغب عن البعض موقف إثيوبيا من جلسة الحوار التي أذيعت، حيث أبدى كثيرون اندهاشهم من إذاعة حوار حول أزمة على الهواء، ما يتيح الفرصة للجانب الآخر لمعرفة ما يدور، وهو ما جعل الجميع يسخر مما حدث، وطالبوا بسخرية شديدة بضرورة ترجمة الحوار إلى اللغة الإثيوبية حتى لا يجد الجانب الآخر مشقة في فهم ما يجري.

وفي تعليق أخير على ما جرى عاد الناشط سامح سمير مرة أخرى ليقول "لو كان مرسي هو رئيس مصر سنة 73 لتحولت خطة الخداع الاستراتيجي لرنات موبايل قبل تنفيذها بساعات".