إثيوبيا: مقترحات مصر بضرب سد النهضة "أحلام يقظة"

قلل ناطق باسم رئيس وزراء إثيوبيا من أهمية المقترحات التي طرحها ممثلو القوى والأحزاب السياسية في مصر أثناء جلسة "الحوار الوطني" بشأن التعامل مع السد الإثيوبي، واصفاً إياها بـ"أحلام اليقظة".

وكان قادة سياسيون في مصر اقترحوا خلال الجلسة التي عقدت الاثنين بحضور الرئيس المصري، القيام بأعمال عدائية ضد إثيوبيا، وأشاروا إلى ضرورة تخريب مصر للسد الجديد الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، حيث تخشى مصر التي تعتمد على النيل، تقلّص حصتها من مياهه نتيجة السد.

وقال جيتاتشيو ريدا، الناطق باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلاميريم ديسيلين، إن القادة المصريين حاولوا في الماضي دون نجاح زعزعة الاستقرار في إثيوبيا، ووصف مقترحات الهجوم أو التخريب بالفكر القديم الفاشل، كما نعته أيضاً بـ"أحلام اليقظة".

وكانت إثيوبيا قد بدأت الأسبوع الماضي بتحويل مياه النيل باتجاه محطتها لتوليد الكهرباء بقيمة 4.2 مليار دولار، والتي تحمل اسم "سد النهضة العظيم". وأثار المشروع الذي أنجز 20% منه تقريباً، مخاوف في مصر التي تعتمد على نهر النيل.