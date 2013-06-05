إحالة 12 معارضاً ضمنهم دومة للجنايات في أحداث المقطم

قررت نيابة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، إحالة 12 متهماً إلى محكمة الجنايات بتهمة اقتحام مقر الإخوان المسلمين الرئيسي بمنطقة المقطم، والذي يجتمع فيه أعضاء مكتب إرشاد الجماعة.

وتضمن قرار الإحالة اتهامات لنشطاء بالتعدي على قوات الشرطة وعلى ممتلكات خاصة وإتلافها وإشاعة الرعب والفوضى بين المواطنين. وشمل القرار نشطاء سياسيين معارضين للرئيس مرسي، أبرزهم أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وحازم عبدالعظيم ونوارة نجم.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي تعقد فيه قوى إسلامية اجتماع اليوم بمقر حزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة لمناقشة تداعيات سد النهضة الإثيوبي وكيفية التعامل مع مظاهرات 30 يونيو/حزيران الجاري التي تنظمها قوى شبابية معارضة لمرسي والإخوان.

ويشارك في الاجتماع قيادات أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفي والبناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.

وفي سياق متصل، هدد المعارضون لمرسي بالتصعيد والتعجيل بإسقاط النظام. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بمشاركة زوجة أحمد دومة للتنديد بإحالته إلى الجنايات على ذمة قضية المقطم بعد الإفراج عنه بكفالة في قضية إهانة الرئيس.